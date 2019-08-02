اخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 2-8-2019

حازم إمام ينتظر خبرا سارا جديدا بعد قرار بقائه فى الزمالك
ينتظر حازم إمام ظهير أيمن الزمالك خبرا سعيدا جديدا خلال الساعات القليلة القادمة عقب قرار مجلس الإدارة بالإبقاء عليه فى الموسم المقبل والتراجع عن إعارته للاتحاد السكندرى... لمطالعة التفاصي اضغط هنا.
الزمالك يحسم الصفقة رقم 11 خلال ساعات
اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك من حسم صفقة إمام عاشور صانع ألعاب غزل المحلة المعار لحرس الحدود في الفترة الحالية... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
الزمالك يبدأ تسويق بهاء مجدي بعد التعاقد مع محمد عبد الشافي
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تسويق بهاء مجدي الظهير الأيسر للفريق في الفترة الحالية في ظل رغبة مسؤولي القلعة البيضاء في رحيل اللاعب عن النادي... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للزمالك
أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لحين التعاقد مع مدير فني جديد... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
مرتضى منصور يكشف كواليس التفاوض مع مدير فني جديد
كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن غضبه من الشائعات التي تطارد النادي الأبيض في الفترة الحالية، مضيفا أن المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق تم قيده بالقائمة الأفريقية... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
مباراة واحدة.. طارق يحيى يكشف تفاصيل قيادة الزمالك الفترة المقبلة
كشف طارق يحيي إنه توصل لاتفاق مع مجلس إدارة الزمالك على تدريب الفريق فى المباراة المقبلة فقط أمام ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى.. لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالي.. الزمالك يستأنف تدريباته
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته، مساء اليوم الجمعة بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
الزمالك يكشف حقيقة اقتراب خليلوزيتش من تدريب الفريق
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن وجود مفاوضات مع المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، بخصوص تولي مهمة تدريب فريق الكرة الأول بالنادي الأبيض، بداية من الموسم الجديد... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
تعرف على الجهاز المعاون لـ طارق يحيى في الزمالك
كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن انضمام أيمن عبد العزيز في منصب المدرب العام بالجهاز الفني المؤقت بقيادة طارق يحيى، كما سيتواجد أيمن طاهر... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.