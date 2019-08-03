إزالة 54 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالزقازيق في يوليو

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن إزالة ٥٤ حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة ٧ آلاف و٩٢١ مترًا وذلك خلال شهر يوليو بنطاق مركز الزقازيق بالتنسيق مع مديرية الزراعة وقوات الأمن للحفاظ على الرقعة الزراعية.





ونوه محافظ الشرقية إلى أنه تم إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف تابعة للوحدة المحلية ببيشة قايد بمساحة ١٠٥٠ م2، وإزالة ٢٣ حالة تعد بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية ببنى عامر بمساحة ٢٠٢١ م2 ، و٣ حالات تعد بالبناء المخالف تابعة للوحدة المحلية بشيبه النكارية بمساحة ٨٦٠ م2 ، و٩ حالات تعد بالبناء المخالف تابعة للوحدة المحلية بالعصلوجى بمساحة ١٤٣٧.٥م2، و٦ حالات تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية بالشوبك بمساحة ٨٣٠ م2 و٥ حالات تعد بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية ببردين بمساحة ٩٣٣ م٢ ،٥ حالات تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدة المحلية بالزهراء بمساحة ٧٩٠ م٢.





ويصل إجمالى عدد حالات التعدى المخالفة بالبناء على الأرض الزراعية إلى ٥٤ حالة بمساحة ٧ آلاف و ٩٢١.٥ متر.



