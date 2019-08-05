بسبب عصابة بابلو إسكوبار.. الخارجية السعودية تتدخل لسحب تيشرت من الأسواق

كشفت صحيفة "عاجل" السعودية عن تقدم وزارة الخارجية بطلب إلى وزارة التجارة والاستثمار وجهت مجلس الغرف لمنع استيراد أو بيع أي ملابس تحمل اسم عصابة كولومبية شهيرة متخصصة في تجارة المخدرات، مشيرة إلى أن ذلك مخالف للذوق العام.



ومن جانبها طالبت الوزارة مجلس الغرف لمنع استيراد تيشرت يحمل اسم عصابة كارتل ميديلين، ما اعتبره مسؤولو مخالف للأمن العام، وذلك تمهيدًا لإبلاغ ذوي الشأن، لمنع استيراد وعرض هذه الملابس.



وكان تيشرت انتشر في الأسواق السعودية يحمل اسم عصابة كارتل ميديلين الكولومبية، وزعيمها بابلو إسكوبارو، ما تسبب في سحب السلطات لها.



وتعد كارتل ميديلين منظمة إجرامية كولومبية متخصصة في تهريب الكوكايين بين أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة، وتأسست في التسعينات على يد خوسيه جونزالو رودريجيز جتشا، وبابلو إسكوبار، وكارلوس ليهدر والأخوة فابيو، خورخي لويس، وخوان ديفيد.

