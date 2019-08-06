رئيس قناة المحور: لا أريد أن تكون قناتي منبرا للألفاظ البذيئة.. وأدعوا لـ مبادرة بين رئيسي الأهلي والزمالك

أكد حسن راتب رئيس قناة المحور الفضائية، أنه يرفض أن تكون قناته منبرًا لما وصفه بـ"الألفاظ البذيئة وغير اللائقة"، قبل أن يعلن عن مبادرة صلح بين رئيسي ناديي الأهلي والزمالك.



وقال حسن راتب في تصريحات له عبر قناة المحور:"سأجري اتصالات هاتفية بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وكذلك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من أجل تفعيل المبادرة، لا أريد أن تكون قناتي منبرًا للألفاظ البذيئة وغير اللائقة، منزلي مفتوح لرئيس الزمالك ومحمود الخطيب من أجل عقد جلسة صلح وفتح صفحة جديدة".



وأكمل حسن راتب: "نحن مقبلون على موسم جديد، وما زال متبقي مباريات في الكأس، ومصر بحاجة للتهدئة وأن تكون الأمور أفضل مما هي عليه الآن ، أثق في أن رئيسي الأهلي والزمالك لن يرفضا مبادرتي، أعرف جيدًا قلبهما الطيب وخلقهما، وأتمنى أن أجد آذانا صاغية منهما".



واختتم حسن راتب: "أعتذر لأي شخص تسببت قناة المحور في جرح مشاعره بأي لفظ خارج، لست مسؤولًا بشكل كامل عن الأمر ولكنني أتحمل جزءا من المسؤولية".