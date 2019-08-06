علقوا جسده بأحد الطرق.. إعدام تاجر مخدارت على يد مافيا وهو مكبل على كرسي .. فيديو

أظهرت لقطات تقشعر لها الأبدان عدد من أعضاء مافيا مكسيكية يستعرضون عضوًا بارزًا في عصابة منافسة لهم أمام الكاميرا، قبل إعدامه وترك جسده معلقًا في جسر على الطريق السريع.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نشر أعضاء مسلحون في عصابة جاليسكو، وهي الجيل الجديد من مافيا كارتل، شريط فيديو هذا الأسبوع حول رجل عصابة يدعى أدولفو ميندوزا فالنسيا، حيث كان شبه عاريا، وهو المسؤول عن إدارة 'ساحة مخدرات' يقودها الزعيم سانتا روزا ليما كارتل في مدينة فالي دي سانتياجو، في ولاية جواناخواتو بوسط المكسيك.



ويوضوح الفيديو العضو البارز في أحد العصابات المكسيكية، وهو مكبل على كرسي ومقيد اليدين والقدمين، في حين يقوم احد المسلحين المحيطين به باستجوابه عبر الفيديو قبل أن الإقدام على اعدامه.



وأظهر مقطع فيديو منفصل تم نشره يوم الأحد الماضي لحظة ازالة جثة تاجر المخدرات بعد اكتشافه معلقًا من أحد الطرق السريعة في جواناخواتو.



