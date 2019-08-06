رسميا.. الزمالك يعلن تجديد عقد حارس مرماه المصاب

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تجديد عقد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية وتعديل عقده ماديا بما يتناسب مع مستوى وأداء الحارس الدولي.





وأجرى أمير مرتضى المشرف على الكرة اتصالًا باللاعب خلال الساعات الماضية وأكد رغبة النادي في تمديد عقده لاسيما وأن تعاقده مع النادي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.





ورحب جنش الذي يواصل برنامجه العلاجي من الإصابة في وتر أكيليس بتجديد عقده مع النادي الأبيض على أن يعقد جلسة مع مسؤولي النادي خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم كافة التفاصيل وتوقيع العقود.