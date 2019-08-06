ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. الزمالك يعلن تجديد عقد حارس مرماه المصاب

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:49 م
جنش
جنش
ملك موسى
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تجديد عقد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية وتعديل عقده ماديا بما يتناسب مع مستوى وأداء الحارس الدولي.

وأجرى أمير مرتضى المشرف على الكرة اتصالًا باللاعب خلال الساعات الماضية وأكد رغبة النادي في تمديد عقده لاسيما وأن تعاقده مع النادي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ورحب جنش الذي يواصل برنامجه العلاجي من الإصابة في وتر أكيليس بتجديد عقده مع النادي الأبيض على أن يعقد جلسة مع مسؤولي النادي خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم كافة التفاصيل وتوقيع العقود.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابة جنش .. الزمالك يدرس التعاقد مع حارس مرمى

عرض من الزمالك لـ بتروجت بـ7 ملايين جنيه لـ ضم بديل جنش

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ يسدل الجدل حول انتقال اللاعبين المصريين لناديه الإسباني

تفاصيل حريق ماجيك لاند.. تجديد ألعاب الملاهي وراء اندلاع النيران

تتسبب في انتشار العقارب والثعابين.. برلمانى يرفض تصدير الكلاب والقطط

هل أنا وعائلتي نستحق هذه الموتة البشعة ؟ .. عروس زفة معهد الأورام تروي تفاصيل الليلة المشئومة

عقب جلسته مع أمير مرتضى.. جنش يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

الاتحاد الأفريقي يصدم الزمالك ويوقع غرامة مالية على جماهيره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريحات الشعر الطويل .. أجمل الأشكال للمناسبات والمنزل

بإطلالة مثيرة.. كنزي عمرو دياب تحتضن أحد أصدقائها على الشاطئ

بعد الانفصال.. طليقة علي ربيع تستعرض جمالها في حمام السباحة