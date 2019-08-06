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رياضة

حلم الزمالك فى مونديال الأندية يتبخر.. CAF يحسم أزمة بطل دورى أبطال أفريقيا غدا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:14 م
شعار الكاف
شعار الكاف
عمرو الحلوانى
يحسم الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " CAF " مصير نهائى مسابقة دورى أبطال إفريقيا بين الترجى التونسى والوداد المغربى بعد حالة الشد والجذب التى شهدتها الأيام الماضية.

وتعقد لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى جلسة طارئة غدا "الأربعاء" من أجل فحص الأمر بشكل كامل لإصدار قرار بشكل نهائى وسيكون ملزما على الطرفين سواء الترجى أو الوداد المغربى.

وكان CAF قد اتخذ قرارا بإعادة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الترجى والوداد إلا أن المحكمة الرياضية الدولية " كاس " رفضت قرار الكاف وطالبت الاتحاد الإفريقى بإعادة الملف من جديد.

يذكر أن الكاف ألغى نتيجة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الترجى والوداد بعد فضيحة عدم تطبيق خاصة الفيديو رغم تواجد الفار داخل أرضية ملعب رادس.

وفى حال صدور قرار نهائى فى اجتماع الغد وحسم مصير بطل دورى أبطال إفريقيا، فإن فرص الزمالك " بطل الكونفيدرالية " ستصبح منعدمة، كون أن بطل دورى أبطال إفريقيا هو ممثل القارة السمراء فى مونديال الأندية.

وتردد اسم مشاركة الزمالك بطل الكونفيدرالية فى كأس العالم للأندية بسبب تعليق أزمة مباراة نهائى دورى الأبطال بين الترجى والوداد وعدم حلها حتى الآن.

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