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رياضة

تدريبات خاصة لـ عبد الشافي وإسلام جابر على هامش مران الزمالك

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:54 م
تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك
منتصر الرفاعي- ملك موسي
أدى محمد عبدالشافي وإسلام جابر لاعبا فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات خاصة قبل انطلاق المباراة الودية للفريق أمام فريق المتحدة للإسكان اليوم بملعب النادي وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي.

جاء ذلك في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعبين من قبل الجهاز الفني بقيادة طارق يحيى المدير الفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة بطل الصومال في ذهاب الدور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الأحد المقبل.

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