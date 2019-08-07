الأرصاد تحذر: درجات الحرارة تسجل أعلى قراءة لها فى هذا الوقت .. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الأربعاء، معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





وأضاف الدكتور أحمد عبد العال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن حالة الطقس مستقرة منذ أمس وحتى نهاية الأسبوع ولن يكون بها أى تغيير، بالإضافة إلى ثبات نسب الرطوبة على نفس معدلاتها.





وأشار الدكتور أحمد عبد العال، إلى أن نسب الرطوبة على السواحل الشمالية تسجل 85%، موضحًا أن ارتفاع نسب الرطوبة يتسبب في ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق، خاصة القريبة من المزروعات.









وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة جدًا فى تمام الساعة الثالثة ظهرًا، مؤكدًا أنه لن يكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية اليوم كما حدث بالأمس.