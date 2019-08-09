بالأرقام.. اقتصادية المصريين الأحرار: مصر بدأت مرحلة جنى الثمار

قالت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار، إن استمرار الإشادات من المؤسسات الاقتصادية الدولية بالاقتصاد المصرى، جاء نتيجة التحسن الملحوظ الذى شهده الاقتصاد المصرى، والنتائج الإيجابية التي تحققت بعد نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، الأمر الذى يؤكد أن الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية بشأن الإصلاح الاقتصادى تسير فى طريقها الصحيح وتحقق نجاحات كبيرة.



جاء ذلك تعليقا على الإشادات الدولية بالاقتصاد المصرى ومنها بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي والصادر فى ٨ اغسطس ٢٠١٩، واعلن مورجان، أن مصر قامت بأفضل برنامج إصلاح اقتصادي مقارنة بباقي الأسواق الناشئة في الفترة الأخيرة، وإنه منذ 2016 وحتى الأن.



كما تضمن تقرير البنك، انه لا توجد دولة نامية استطاعت القيام بكل هذه الإصلاحات، وإن مديرو الأسواق العالمية يظهرون إعجابهم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أدى إلى تسريع معدلات النمو.



وتؤكد اللجنة الاقتصادية للحزب، أن نجاح خطة الاصلاح الاقتصادى التى بدأتها الحكومة منذ قرابة الثلاث سنوات، يرجع لتعاون وتكاتف الشعب المصرى مع مؤسسات الدولة لتعدى الصعاب من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى القومى.



وعرضت اللجنة اهم مؤشرات الاقتصاد المتوقع خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ وفق توقعات صندوق النقد الدولي



* 5.9% معدل نمو متوقع لاقتصاد مصر خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.5% خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.



* 11.2 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر متوقعة خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ9.5 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.



* تراجع معدل التضخم إلى 10.7% بنهاية العام المالى الجديد 2019 – 2020 مقارنة بـ14.5% متوقع فى نهاية العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩.



* من المتوقع أن يسجل حجم الناتج المحلى الإجمالى المصرى 6.458 تريليون جنيه خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.414 تريليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.



* من المتوقع ارتفاع أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى إلى 45.4 مليار دولار فى نهاية العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ44.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى 2018 – 2019.



* من المتوقع أن ينخفض متوسط معدل البطالة إلى 8.3% فى العام المالى الجديد 2019 – 2020 مقارنة بـ9.6% نسبة متوقعة خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.