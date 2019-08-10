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طريقة عمل فخذة مشوية بأسهل الخطوات

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:36 ص
طريقة عمل فخذة مشوية
طريقة عمل فخذة مشوية
هاجر هانئ
الفخذة المشوية من الأكلات الرئيسية التى تحرص على إعدادها الكثير من ربات المنزل مع حلول عيد الأضحى، فنقدم لكم طريقة عمل فخذة مشوية بأسهل الخطوات من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.


مقادير فخذة مشوية

فخذة بتلو
نصف كيلو زبادي
6 بصل
أرباع
4 ثوم
1 كوب دبس رمان
1 كوب عصير ليمون
5 طماطم مبشورة
ملح
فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة بهارات
1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب
1 ملعقة صغيرة قرفة
2 ملعقة صغيرة بابريكا
100 جرام زبدة
خضار مشوي للتقديم

طريقة تحضير فخذة مشوية

تذاب الزبدة ثم تخلط مع الزبادي ودبس الرمان، وتدهن بها الفخذة كلها.
تخلط جميع المكونات عدا البصل والثوم، ثم تتبل بها الفخذة.
يضاف البصل والثوم بجانب الفخذة.
تزج بالفرن لمدة ساعة على درجة حرارة مرتفعة، ثم تغطى بالفويل وتترك مرة أخرى بفرن متوسط لمدة 7 ساعات تقريبا، أو حتى تمام التسوية.
تقدم مع الخضار المشوي بالهنا.




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