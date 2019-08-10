تشييع جثمان طليقة أحمد السعدني من مسجد سعاد كفافي.. صور

حرص عدد من الفنانين علي المشاركة فى تشييع جنازة أمل سليمان، طليقة أحمد السعدني وأم أولاده، وتأديه صلاة الجنازة عليها فى مسجد سعاد كفافي بجوار جامعة 6 أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا ظهر اليوم، السبت.



وحضر صلاة الجنازة أحمد رزق، وسليمان عيد، وشريف سلامة، بالإضافة إلى نقيب الممثلين أشرف زكي.



وتوفيت أمل سليمان مساء يوم، الجمعة، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة نُقلت على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك.