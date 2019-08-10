اخبار الحوادث.. مقتل صاحب جيم على يد متدرب بـ المعصرة.. التحقيق مع مدير سنترال بتهمة سرقة سلاح ميري من خفير بالغربية

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من اخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.
مقتل صاحب جيم على يد متدرب بعد مشاجرة بينهما بالمعصرة
الداخلية تبدأ في الانتشار بالمحافظات لتأمين احتفالات عيد الاضحى
بدأت وزارة الداخلية في رفع درجة الاستعداد لـ القصوى وتحقيق خطط الانتشار الأمنى بمختلف المواقع وتنفيذ الخطط الأمنية تزامنًا مع حلول عيد الاضحى.. للمزيد اضغط هنا
تحرير 69 قضية سلاح ناري خلال 24 ساعة
تمكنت الأجهزة الأمنية ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من ضبط ٦٩ قضية سلاح ناري بحوزة ٦٢ متهما؛ وذلك بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.. للمزيد اضغط هنا
وفاة شاب فى تصادم ملاكي ودراجة نارية بالمحلة
لقي شاب فى العقد الثاني من عمره مصرعه فى حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بسبب السرعة الزائدة بطريق "شبرا بابل – المحلة" وتم الدفع بسيارة اسعاف لنقل الضحية الى مشرحة مستشفي المحلة العام.. للمزيد اضغط هنا
انقلاب سيارة نقل بالغربية
شهد الطريق الفرعي "بلاي – السنطة "بمحافظة الغربية اليوم واقعة إنقلاب سيارة نقل "لوري " محملة بأطنان من السماد بسبب الحمولة والسرعة الزائدة مما تسبب فى تعطل حركة النقل والمواصلات وتم الدفع بقوات الإنقاذ ورفع أثار الحادث.. للمزيد اضغط هنا
مقتل صاحب جيم على يد متدرب بعد مشاجرة بينهما بالمعصرة
شهد حى المعصرة جريمة قتل بشعة بعد أن قتل صاحب جيم على يد أحد المتدربين داخل الجيم بسبب مشادة بينهما تطورت الى مشاجرة تم الإمساك بالمتهم وتسليمه لقسم الشرطة.
بينما تم نقل المصاب الى المستشفى ليلقى مصرعه فور وصوله للمستشفى، تم تحرير محضر وجار عرض المتهم على النيابة للتحقيق.. للمزيد اضغط هنا
قضايا الدولة تهنئ الرئيس بـ عيد الاضحى المبارك
بعث المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة ومستشارو الهيئة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. للمزيد اضغط هنا
النيابة تحقق مع مدير سنترال بتهمة سرقة سلاح ميري من خفير بالغربية
قررت النيابة العامة بمركز السنطة برئاسة المستشار محمد الفقي اليوم فتح باب التحقيق مع مدير سنترال متهم بسرقة سلاح ميري من خفير الحراسة وسماع أقوال شهود العيان فى الواقعة.. للمزيد اضغط هنا
سقوط عصابة سرقة كابلات تابعة لشركة شهيرة للاتصالات بمدينة نصر
بينما تم نقل المصاب الى المستشفى ليلقى مصرعه فور وصوله للمستشفى، تم تحرير محضر وجار عرض المتهم على النيابة للتحقيق.. للمزيد اضغط هنا
قضايا الدولة تهنئ الرئيس بـ عيد الاضحى المبارك
بعث المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة ومستشارو الهيئة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. للمزيد اضغط هنا
النيابة تحقق مع مدير سنترال بتهمة سرقة سلاح ميري من خفير بالغربية
قررت النيابة العامة بمركز السنطة برئاسة المستشار محمد الفقي اليوم فتح باب التحقيق مع مدير سنترال متهم بسرقة سلاح ميري من خفير الحراسة وسماع أقوال شهود العيان فى الواقعة.. للمزيد اضغط هنا
سقوط عصابة سرقة كابلات تابعة لشركة شهيرة للاتصالات بمدينة نصر
تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط ١٢ عاملا سرقوا كابلات من شركة شهيرة للاتصالات بمدينة نصر.
وأثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بشارع أبو حيان التوحيدي ـ الحي السابع دائرة القسم.. للمزيد اضغط هنا
ضبط عاطلين مسجلي خطر بحوزتهما سلاح ناري بطنطا
وأثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بشارع أبو حيان التوحيدي ـ الحي السابع دائرة القسم.. للمزيد اضغط هنا
ضبط عاطلين مسجلي خطر بحوزتهما سلاح ناري بطنطا
تمكنت مباحث مركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم من ضبط عاطلين مسجلي خطر بحوزتهما سلاح نارى قبل ترويجهما 12 فرش حشيش بقرية دفرة بدائر مركز طنطا.. للمزيد اضغط هنا
الداخلية تبدأ في الانتشار بالمحافظات لتأمين احتفالات عيد الاضحى
بدأت وزارة الداخلية في رفع درجة الاستعداد لـ القصوى وتحقيق خطط الانتشار الأمنى بمختلف المواقع وتنفيذ الخطط الأمنية تزامنًا مع حلول عيد الاضحى.. للمزيد اضغط هنا
تحرير 69 قضية سلاح ناري خلال 24 ساعة
تمكنت الأجهزة الأمنية ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من ضبط ٦٩ قضية سلاح ناري بحوزة ٦٢ متهما؛ وذلك بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.. للمزيد اضغط هنا
وفاة شاب فى تصادم ملاكي ودراجة نارية بالمحلة
لقي شاب فى العقد الثاني من عمره مصرعه فى حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بسبب السرعة الزائدة بطريق "شبرا بابل – المحلة" وتم الدفع بسيارة اسعاف لنقل الضحية الى مشرحة مستشفي المحلة العام.. للمزيد اضغط هنا
انقلاب سيارة نقل بالغربية
شهد الطريق الفرعي "بلاي – السنطة "بمحافظة الغربية اليوم واقعة إنقلاب سيارة نقل "لوري " محملة بأطنان من السماد بسبب الحمولة والسرعة الزائدة مما تسبب فى تعطل حركة النقل والمواصلات وتم الدفع بقوات الإنقاذ ورفع أثار الحادث.. للمزيد اضغط هنا