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السيسى: عازمون على الاستمرار في دعم شباب مصر لتحقيق مستقبل أفضل لبلدنا

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:57 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
محمد عبد المنعم
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتحية إلى شباب مصر على ما يبذلونه يومًا بعد يوم من أجل تحقيق مستقبل أفضل للدولة المصرية، مؤكدا دعم الدولة الدائم لشبابها وإعدادهم بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال في رسالة دونها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، قائلا: "فى اليوم العالمى للشباب .. أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد والذى يُثبت يومًا بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة ، وأؤكد على أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلًا أفضل لمصرنا العزيزة".

تجدر الإشارة إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا لشباب من خلال برامج تأهيلية ومراكز لإعدادهم لقيادة الدولة المصرية والنهوض بمستقبلها، فضلا عن دعمها الدائم لهم من خلال مؤتمرات الشباب التي تعقد شهريا بحضور أبرز الشباب الواعد والطموح.

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