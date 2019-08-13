تحرير 240 مخالفة تموينية بديرمواس خلال شهر يوليو

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا: إن الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالتعاون مع مديرية التموين، تمكنت من ضبط وتحرير 240 مخالفة تموينية خلال شهر يوليو الماضي، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية و التفتيشية المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.





وأوضح المهندس على غلاب رئيس المركز، أنه تم تحرير 240 مخالفة تموينية متنوعة ما بين (عدم نظافة أدوات العجن ـ وجود نقص في الوزن ـ عدم مطابقة المواصفات- عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل –عدم وجود ماكينة صرف – عدم إعطاء بون صرف للمواطن – تجميع بطاقات صرف خبز – عدم وجود ميزان حساس – مبيعات وهمية – عدم اعلان عن الاسعار – تجميع مواد بترولية – تجميع سلع مدعمة)، لافتًا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.



