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منوعات

جلسة تصوير نحس.. موجة عنيفة تسقط عروسا فى المياه يوم زفافها.. فيديو

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:18 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو صادما، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة سقوط عروس فى المياه يوم زفافها، أثناء خضوعها لجلسة تصوير خاصة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما كانت العروس على دراجة مائية، وفجأة باغتتها موجة قوية على شاطئ كانكون المكسيكى الشهير، لتتعرض لموقف محرج للغاية وتسقط فى المياه.

ولم تستطع العروس الأمريكية آيلي ريرسون الصمود أمام الأمواج، فاستسلمت وسقطت أمام الحضور فى لقطة غاية فى الإحراج.

ولم تلحق أى إصابات بالعروس، إلا أنها اضطرت لتغيرر الفستان بعدما أفسدت المياه مظهرها.

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