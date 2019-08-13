إقبال شديد على قرية تونس فى العيد وتناول البط الفيومى .. صور



وحرص الزوار على زيارة مرسم الكاريكاتير الخاص بالفنان محمد عبلة والذي يخلد رسومات منذ ثورة 23 يوليو 1952 وحتى الآن .



كما حرصوا على زيارة فيلا ومدرسة الفنانة السويسرية إيفلين صاحبة مدرسة الخزف بالقرية ، والتى تتلمذ على يديها العشرات من فتيات القرية فى تعلم فن الخزف .



وتعتبر قرية تونس في الفيوم من أشهر الأماكن السياحية بالمحافظة التي تتسم بالبساطة، حيث إنها تضم 260 منزلًا وفيلا من نفس النهج المعماري.



تصل القرية شواطئ بحيرة قارون الشهيرة، وتتضمن مساحات رائعة من الأشجار والطبيعة الخضراء، ويعيش فيها عدد من أنواع الطيور النادرة.



وما يزيد من جمال وروعة قرية تونس فى الفيوم ، هو ما تحتويه من البساتين، وأشجار الزيتون التي تتناثر هنا وهناك.



وتتميز بجمالها الطبيعي ومناخها الرائع، مما جعلها أحد اماكن السياحة المهمة في مصر.





شهدت قرية تونس السياحية بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، ازدحاما شديدا من قبل الزائرين ، الذين توافدوا بالمئات على القرية لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ، ليستمتعوا بسحر الجمال والطبيعة .وقام الزائرون بالمرور على صناع الخزف والصيني ، وقاموا بشراء المنتجات الخزفية ذات الروعة والجمال والتى يتم تصديرها الى الدول العربية والاوربية .كما استمتع الزوار بالأكلات الفيومية المشهورة والرائعة ، ذات المذاق العالى من الملوخية الخضراء والبط الفيومي والفطير المشلتت.