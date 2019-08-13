ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال شديد على قرية تونس فى العيد وتناول البط الفيومى .. صور

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:17 م
إقبال شديد على قرية
إقبال شديد على قرية تونس
الفيوم - نبيل أبو السعود
شهدت قرية تونس السياحية بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، ازدحاما شديدا من قبل الزائرين ، الذين توافدوا بالمئات على القرية لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ، ليستمتعوا بسحر الجمال والطبيعة .

وقام الزائرون بالمرور على صناع الخزف والصيني ، وقاموا بشراء المنتجات الخزفية ذات الروعة والجمال والتى يتم تصديرها الى الدول العربية والاوربية .

كما استمتع الزوار بالأكلات الفيومية المشهورة والرائعة ، ذات المذاق العالى من الملوخية الخضراء والبط الفيومي والفطير المشلتت.

وحرص الزوار على زيارة مرسم الكاريكاتير الخاص بالفنان محمد عبلة والذي يخلد رسومات منذ ثورة 23 يوليو 1952 وحتى الآن .

كما حرصوا على زيارة فيلا ومدرسة الفنانة السويسرية إيفلين صاحبة مدرسة الخزف بالقرية ، والتى تتلمذ على يديها العشرات من فتيات القرية فى تعلم فن الخزف .

وتعتبر قرية تونس في الفيوم من أشهر الأماكن السياحية بالمحافظة التي تتسم بالبساطة، حيث إنها تضم 260 منزلًا وفيلا من نفس النهج المعماري.

تصل القرية شواطئ بحيرة قارون الشهيرة، وتتضمن مساحات رائعة من الأشجار والطبيعة الخضراء، ويعيش فيها عدد من أنواع الطيور النادرة.

وما يزيد من جمال وروعة قرية تونس فى الفيوم ، هو ما تحتويه من البساتين، وأشجار الزيتون التي تتناثر هنا وهناك.

وتتميز بجمالها الطبيعي ومناخها الرائع، مما جعلها أحد اماكن السياحة المهمة في مصر.

إقبال شديد على قرية تونس فى العيد وتناول البط الفيومى .. صور
إقبال شديد على قرية تونس فى العيد وتناول البط الفيومى .. صور
إقبال شديد على قرية تونس فى العيد وتناول البط الفيومى .. صور
إقبال شديد على قرية تونس فى العيد وتناول البط الفيومى .. صور

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فخر العرب .. رسالة من شريهان لـ محمد صلاح

4 فواكه سحرية تحميك من أمراض القلب والسرطان .. تعرف عليها

ضبطها في أحضان شاب على السرير..ننشر تفاصيل ذبح مدير عام لابنته وعشيقها بالبحيرة

الاهلى يوافق على فسخ تعاقد حمودى بالتراضى

Merhaba Turkiye .. شاهد | محمد صلاح في تركيا

الإفتاء تعلق على دهان المنازل بعد العودة من أداء فريضة الحج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها