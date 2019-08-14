لإلحاقهم بأكاديمية الكادر.. حزب المؤتمر يبدأ تلقى استمارات الراغبين في دخول انتخابات المحليات

أعلن أحمد خالد ممدوح، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، أن الحزب سيبدأ تلقي استمارت الراغبين في الترشح للمجالس المحلية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، ليتم إلحاق الراغبين للترشح بمدرسة الكادر السياسي، التابعة للحزب، والتي من المقرر أن تتم أولى دورتها في سبتمبر المقبل.



وأكد أحمد خالد ممدوح أن أكاديمية الكادر السياسي من ضمن برامجها تأهيل الكادر للمحليات ويهدف البرنامج الي التوعية بأهمية المجالس الشعبية المحلية ودورها فى مكافحة الفساد وإعداد الكوادر المطلوبة للترشح فى انتخابات المجالس المحلية المقبلة، حيث تسعى الأكاديمية إلى تأهيل القيادات فكريا وسياسيا وإكسابهم المهارات الأساسية والتمكن من أدوات الرقابة والمتابعة والمساءلة.



وقال أحمد عبد العزيز، أمين تنظيم حزب المؤتمر، إن الحزب يعمل منذ أكثر من عام على منهجية واضحة ليكون لديه الكوادر القادرة على خوض الانتخابات القادمة، وإن أمانات الحزب على مستوى المحافظات والمراكز ستبدأ في تسليم أسماء الترشيحات بدءا من الأسبوع القادم، وسيتم تدريب وتأهيل كل الراغبين للترشح بمدرسة حزب المؤتمر للكادر السياسي، ومن ثم سيتم تسليم أسماء التي تم اجتيازهم دورات الأكاديمية إلى مفوضية الحزب للانتخابات لبحث الاستمارات لاختيار الأسماء النهائية.



وأوضح أمين تنظيم حزب المؤتمر أن الحزب في انتظار صدور القانون ليقرر هل سيخوض الانتخابات منفردا أم عبر تحالف سياسي، وهذا ما سيفرضه القانون المزمع اقراره في دور الانعقاد القادم بمجلس النواب.



