افتتاح 18 مركزًا تكنولوجيًا لخدمة المواطنين في محافظتي قنا وسوهاج قريبا

أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنه يجري الإعداد لافتتاح 18 مركزًا تكنولوجيًا لخدمة المواطنين في محافظتي قنا وسوهاج، كما سيتم إطلاق دليل المواطن ودليل الجهة الإدارية الخاص برخص التشغيل بالمحافظتين، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.





وأشارت الوزارة إلى حرصها على رفع كفاءة الخدمات الحكومية في المحافظتين وتفعيل منظومة الشباك الواحد وتطوير خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة بأحدث أنظمة تكنولوجية تنعكس ايجابيًا علي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأوضحت أنه تم الانتهاء من تطوير 8 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بمحافظة قنا و10 مراكز بمحافظة سوهاج، وبدأ التشغيل التجريبي لهم، كما تم الانتهاء من تفعيل نظام الميكنة الجديد وتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية علي الحاسب الآلي والميكنة ومد الشبكات وخطوط الربط بين الإدارات المعنية بتقديم الخدمات، مؤكدة أنه تم إطلاق خريطة الإجراءات المبسطة ودليل الإجراءات للجهة الإدارية ودليل المواطن بمحافظة قنا، كما تم خفض مدة الحصول على خدمتي رخص التشغيل ورخص البناء بنسبة تتراوح بين 40% الي 50% في المراكز التي تم الانتهاء من تطويرها.





وأضافت أن نظام المراكز التكنولوجية بالمحافظتين يسمح بإصدار جميع المعلومات للمواطنين بشكل مميكن وكذلك الخطابات الموجهة للجهات الخارجية مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات بما يضمن الدقة والسرية لبيانات المواطنين.





وأشارت إلى أنه تم توقيع اتفاقية اطارية بين المحافظتين كل علي حدة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وذلك لتطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وميكنة الإجراءات والخدمات داخل المراكز ودراسة الوضع الحالي لتحديد الاحتياجات الفعلية للمراكز التكنولوجية بالمحافظتين من خلال عمل زيارات ميدانية، كما تم الانتهاء من التدريب الأساسي علي الحاسب الآلي بالمراكز التكنولوجية والتطبيق الجديد وإدخال الكم المتراكم من البيانات الخاصة بالخدمات المحلية.



