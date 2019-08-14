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بينهم مرشح النهضة والمرزوقى.. هيئة الانتخابات الرئاسية التونسية تقبل أوراق 26 مرشحا

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:24 م
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية التونسية
شريف سيد
أعلنت هيئة الانتخابات التونسية قبول طلبات ترشيح 26 شخصا من أصل 97 مرشحا، تقدموا بأوراقهم في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد.

وقالت الهيئة إنه تم قبول ترشيح وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي، والرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، وحمة الهمامي، ورئيس الوزراء يوسف الشاهد، ومرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو.

وأكد أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن بإمكان المترشحين الذين تم رفض ملفاتهم، اللجوء إلى القضاء، للطعن في قرار الهيئة، قبل الإعلان النهائي عن قائمة المرشحين، في 31 أغسطس.

ومن المقرر عقد انتخابات الرئاسة التونسية في 15 من سبتمبر المقبل، وذلك عقب تقديمها مع وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

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