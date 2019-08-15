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أرباح ضخمة.. بالأرقام | ثروة محمد رمضان من يوتيوب فقط

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:22 م
النجم محمد رمضان
النجم محمد رمضان
كريم جمال
"ثقة فى الله نجاح".. بمجرد قراءتك أو سماعك لهذه الجملة سيخطر فى بالك فورًا النجم محمد رمضان، الذى استطاع احتلال مكانة بين صفوف نجوم الفن فى مصر والوطن العربي بوقت قصير للغاية، بعد سلسلة من النجاحات المتتالية جعلته متصدرًا فى نسب المشاهدات وحتى فى الأجور ببعض المواسم.

ويبدو أن نجاح وطموح محمد رمضان لا يقف عن حد معين أو مجال ما، بعد ما اقتحم عالم الغناء وقدّم بعض الأغانى على طريقته التى لاقت رواجًا وقبولاً واسعًا فى الشارع المصري والعربي، ويردّدها الكثيرون فى الشوارع والأفراح ومعظم المناسبات المختلفة.

وأصبح  محمد رمضان واحدًا من أهم الأيقونات على منصات التواصل الاجتماعى، خاصةً يوتيوب حيث يتابعه أكثر من 6 ملايين مشترك برصيد مشاهدات اقترب من حاجز 2 مليار مشاهدة، منذ إطلاقه قناته الرسمية فى 31 أكتوبر عام 2014.

وبالطبع للنجاح ثمار منها الأموال التى تعد أحد أهم سبل التقدير المعنوى والمادى للفنان الناجح، حيث نجد أن استثمار محمد رمضان لنجاحه وأعماله على يوتيوب جعلته يجنى ثروة أيضًا تخطت حاجز 23 مليون جنيه من مشاهدات يوتيوب فقط على مدار 5 سنوات.

يأتى ذلك على خلفية نشر محمد رمضان لاحقًا منشورًا قائلًا فيه: "الحمد لله.. أربع أغاني في أقل من سنة تخطوا الـ 100 مليون مشاهدة".

يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كانت أغنية انساى بالتعاون مع النجم المغربى سعد لمجرد، والتى لاقت نجاحًا باهرًا وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب فى فرنسا، من إخراج حسام الحسينى.

ويُذكر أن متوسط قيمة المليون مشاهدة علي اليوتيوب حوالي 700 دولار ما يعني أن محمد رمضان كسب حوالي 23 مليون جنيه من الـ 2 مليار مشاهدة لقناته علي اليوتيوب.

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