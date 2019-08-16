البورصة في أسبوع.. رأس المال السوقي يربح 6.3 مليار جنيه.. 5.4 مليار إجمالي قيمة التداول.. EGX 30 يرتفع 0.81%.. 1.1 مليار مبيعات الأجانب منذ بداية العام

البورصة في أسبوع..

رأس المال السوقي يربح 6.3 مليار جنيه

5.4 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول

المؤشر الرئيس EGX 30 يرتفع 0.81%

1.1 مليار جنيه مبيعات الأجانب منذ بداية العام



رتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بشكل جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14295 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 0.81%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنسبة 1.7% مسجلا 540 نقطة.



بينما سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 0.73% مغلقا الفترة عند مستوى 2200 نقطة.



وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 0.85 % مغلقا عند 17566 نقطة.



سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 1.1 % مغلقا الفترة عند 1420 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للأسهم النقدية نحو 6.3 مليار جنيه مسجلا مستوى 752.5 مليار جنيه مقابل 746.2 مليار جنيه.



بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 5.4 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 400 مليون ورقة منفذة على 52 ألف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 25 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.371 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.



سجلت تعاملات المصريين نسبة 69.9 % من إجمالى التعاملات بالبورصة خلال الأسبوع على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.0 % و العرب على 6.2 % بعد استبعاد الصفقات.



سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 188.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 13.8 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.7 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 24.2 %.



وسجل العرب 9.0 % وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,119.8 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 825.7 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.