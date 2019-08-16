اخبار الرياضة.. الزمالك يفوز بسباعية.. مفاجآت فى قائمة الاهلى.. وبرشلونة يخسر فى الافتتاح

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حسين السيد.. قنبلة موقوتة في الاهلي

أعلن ألميريا الإسباني تعاقده رسميًا مع اللاعب الدولي الصربي دراغان روسيتش نيكولا ماراس، في ثالث صفقات النادي بعد انتقال ملكيته للسعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضية السعودية السابق.





أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن غياب المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تدريبات فريقه خلال الفترة الحالية، ليس بسبب تواجد اللاعب في بلاده لقضاء إجازة.





أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في كأس مصر المقرر لها مساء غد السبت.

انتهت أحداث مباراة الزمالك ومنافسه ديكاداها الصومالي، بفوز الأبيض 7- 0، في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية.