اخبار الرياضة.. الزمالك يفوز بسباعية.. مفاجآت فى قائمة الاهلى.. وبرشلونة يخسر فى الافتتاح

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، وجاءت كالتالي:
ابطال افريقيا.. الزمالك يكتفي بـ7 أهداف في شباك ديكاداها الصومالي.. فيديو
انتهت أحداث مباراة الزمالك ومنافسه ديكاداها الصومالي، بفوز الأبيض 7- 0، في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية.
هدف قاتل .. برشلونة يخسر من أتلتيك بلباو فى انطلاق الدوري الإسباني ..فيديو
تلقى برشلونة صدمة وضربة موجعة بعد الخسارة من أتليتكو بلباو بهدف نظيف فى أولى مباريات الفريق فى بطولة الدورى الاسبانى.
مرشح لتدريب الزمالك.. ميتشو يستقيل من تدريب اورلاندو
تقدم ميتشو ميلوتان سريديوفيتش باستقالته من تدريب اورلاندو بيراتس الجنوب افريقى ليقترب بقوة من تولى تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة.
دورة الالعاب الافريقية .. السيدات يكسبن والرجال يخسرون فى الطائرة الشاطئية
حقق منتخب الكرة الطائرة الشاطئية سيدات الفوز على النيجر بنتيجة أشواط 2-0 في أولى مبارياته بدورة الألعاب الإفريقية التى تستضيفها المغرب.
ديسابر يستفز الأهلى بتصريح مثير قبل مواجهة بيراميدز فى كأس مصر
كشف سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز عن طموحاته في الموسم الجديد مؤكدا استهدافه تحقيق لقب بطولة الدوري الممتاز.
الميريا يعلن تفاصيل الصفقة الثالثة.. وتركى ال الشيخ: القادم أقوى
أعلن ألميريا الإسباني تعاقده رسميًا مع اللاعب الدولي الصربي دراغان روسيتش نيكولا ماراس، في ثالث صفقات النادي بعد انتقال ملكيته للسعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضية السعودية السابق.
حسين السيد.. قنبلة موقوتة في الاهلي
كشفت مصادر خاصة أن حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بات قنبلة موقوته داخل القلعة الحمراء.
بايرن ميونخ يضم كوتينيو .. والإعلان الرسمي خلال ساعات
أكدت تقارير الصحف الإسبانية أن البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة وافق علي الانتقال إلي فريق بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
أيمن دجيش ونعمة رشاد يقتربان من عضوية لجنة الحكام
اقترب الثنائى الحكم الدولي المساعد أيمن دجيش والمحكمة نعمة رشاد من عضوية لجنة الحكام الجديدة.
حلم الاولمبياد يتبخر.. سلة مصر للسيدات تخسر أمام انجولا في بطولة افريقيا
خسر منتخب مصر للسيدات كرة السلة من أنجولا بنتيجة 66-63 ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن من بطولة أفريقيا "الأفرو باسكت " التي تستضيفها السنغال حتى 18 أغسطس الجاري.
رئيس الزمالك يفتح النار على جماهير الإسماعيلي بسبب عواد
وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انتقادا لجماهير الإسماعيلي، بسبب هجومها على محمد عواد حارس الدراويش السابق، الذي انضم مؤخرًا إلى صفوف النادي الأبيض.
مرتضى منصور: خالد بوطيب لا يستخدم السحر مثل وليد أزارو لتسجيل أهداف
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن غياب المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تدريبات فريقه خلال الفترة الحالية، ليس بسبب تواجد اللاعب في بلاده لقضاء إجازة.