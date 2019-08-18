ناسا تكشف مفاجأة.. القمر سيصبح أكثر إشراقا من الشمس بهذه الطريقة

With @NASAFermi’s eyes on the gamma ray Moon, @NASA can prepare astronauts against high-energy radiation when they send humans back to the Moon by 2024. Learn more here: https://t.co/7T9ceSadU1 pic.twitter.com/5a7oiDLY71 — NASA Blueshift (@NASAblueshift) August 16, 2019

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورًا رائعة، تم التقاطها بواسطة تلسكوب، وافترضت فيها الوكالة أنه إذا تمكنت العين البشرية من رؤية إشعاعات جاما عالية الطاقة فسيظهر القمر متوهجا كالشمس، حيث ستظهر بوضوح الجزيئات الناجمة عن تأثير أشعة جاما.ووفقًا لوكالة ناسا، فإن عمليات رصد أشعة جاما ليست واضحة بدرجة كافية لرؤية شكلها كقرص، وقالت الوكالة إن هذه الصور التقطت بواسطة تلسكوب منطقة فيرمي الكبير (LAT) الذي كشف عن توهج ناري واضح على القمر في السماء.وقالت الوكالة إن عمليات رصد أشعة جاما هي تذكير بأن البشر على القمر سيحتاجون إلى الحماية من الأشعة الكونية التي تنتج إشعاعات جاما عالية الطاقة، ورغم أن توهج الأشعة الكونية للقمر يثير الدهشة، فإن الشمس تتألق بشكل أكثر إشراقًا بأشعة جاما بمقدار طاقة يزيد عن مليار فولت إلكترون، وفقًا لوكالة ناسا.وكانت قد أعلنت ناسا عن خطط لإرسال البشر مرة أخرى إلى القمر بحلول عام 2024 من خلال برنامج Artemis، ومنها إرسال البشر إلى المريخ.