ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ناسا تكشف مفاجأة.. القمر سيصبح أكثر إشراقا من الشمس بهذه الطريقة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:12 ص
القمر أكثر إشراقا
القمر أكثر إشراقا من الشمس
أماني إبراهيم
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورًا رائعة، تم التقاطها بواسطة تلسكوب، وافترضت فيها الوكالة أنه إذا تمكنت العين البشرية من رؤية إشعاعات جاما عالية الطاقة فسيظهر القمر متوهجا كالشمس، حيث ستظهر بوضوح الجزيئات الناجمة عن تأثير أشعة جاما.

ووفقًا لوكالة ناسا، فإن عمليات رصد أشعة جاما ليست واضحة بدرجة كافية لرؤية شكلها كقرص، وقالت الوكالة إن هذه الصور التقطت بواسطة تلسكوب منطقة فيرمي الكبير (LAT) الذي كشف عن توهج ناري واضح على القمر في السماء.

وقالت الوكالة إن عمليات رصد أشعة جاما هي تذكير بأن البشر على القمر سيحتاجون إلى الحماية من الأشعة الكونية التي تنتج إشعاعات جاما عالية الطاقة، ورغم أن توهج الأشعة الكونية للقمر يثير الدهشة، فإن الشمس تتألق بشكل أكثر إشراقًا بأشعة جاما بمقدار طاقة يزيد عن مليار فولت إلكترون، وفقًا لوكالة ناسا.

وكانت قد أعلنت ناسا عن خطط لإرسال البشر مرة أخرى إلى القمر بحلول عام 2024 من خلال برنامج Artemis، ومنها إرسال البشر إلى المريخ.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عندما نذهب إليه هذه المرة لن نرحل.. مدير ناسا يعلن خطة أمريكا لتعمير القمر

بعد مرور نصف قرن.. هل العلم الأمريكي لا يزال على سطح القمر؟

شاهد.. ناسا تكشف عن صور مذهلة لمجرة درب التبانة

ترشيحاتنا

أعلى راتب في تاريخ النادى.. ليفربول يجهز عرضا مغريا لـ محمد صلاح.. تفاصيل

تجنب اللقاء.. سبب غياب عبد العزيز عبد الشافي عن مباراة الاهلى وبيراميدز

المهدي سليمان: هذا الأمر حدث لأول مرة في تاريخى بعد الفوز على الاهلى .. فيديو

بيراميدز يباغت الاهلي بهدف فى بداية الشوط الثاني ..فيديو

مشادة كلامية بين عمرو السولية ولاعبي بيراميدز عقب نهاية اللقاء

العيب مش عليك .. #لاسارتى_برا_الاهلى يتصدر تويتر بعد الهزيمة من بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

دموع توفيق عبد الحميد وسمية الألفي وتكريم هالة فاخر وسوسن بدر في افتتاح القومي للمسرح