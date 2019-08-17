اخبار السوشيال ميديا.. هجوم على منة فضالى وابنة عمرو دياب تواصل استفزازها

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نشر حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " .













نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".













شارك عماد متعب لاعب الأهلى، ومنتخب مصر المعتزل صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" .













نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".













دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج #هي_الستات_عايزه_مننا_ايه وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى .













نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".













نشرت الفنانة ميس حمدان صورة جديدة له من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".













افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من مشروعات الصوب الزراعية اليوم السبت، والتى تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، إضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.









نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" .













نشر احمد عز صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.













نشر محمد ناجى جدو لاعب الجونة صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".













أعلن الفنان إدوارد عن دعمه للفنان أحمد حلمي في مواجهة الحملة التي يتعرض لها حاليا بعد عرض فيلمه " خيال مآتة " في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى.













نشرت الفنانة نيللى كريم صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.













نشرت ابنة عمرو دياب "جنى"، مجموعة من الصور خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.