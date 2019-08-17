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رياضة

تعليق ناري من نبيل الحلفاوي بعد صعود المنتخب لـ نهائي كاس العالم لكرة اليد للناشئين 2019

السبت 17/أغسطس/2019 - 07:22 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
مصطفى كرم
هنأ الفنان نبيل الحلفاوي المنتخب المصري لكرة اليد للناشئين بعد صعوده لنهائي كاس العالم لكرة اليد للناشئين 2019.

وغرد الحلفاوي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "‏لأول مرة فريق غير أوروبي في نهائي بطولة العالم لكرة اليد، ألف مبروك يا أبطال، مصر فخورة بكم".

ولاقت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه وجاءت بين "‏‎الحمد لله رب العالمين .. أبطال والله" و "‏‎أهو منتخب اليد ده فعلا عايز اكتر من كاتب للتاريخ".

وانتهت مباراة النصف النهائي بين المنتخب لكرة اليد للناشئين والمنتخب البرتغالي بفوز المنتخب المصري 41 مقابل 36 هدفا.

ليصعد منتخب مصر للمرة الأولى في تاريخه لنهائي كاس العالم لكرة اليد للناشئين 2019.

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