الجبير: اتفاق السودان تاريخي.. وخطوة جديدة نحو المستقبل

قال وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الأحد، إن الاتفاق الذي وقعه المجلس العسكري السوداني مع قوى إعلان الحرية والتغيير، أمس السبت، يعتبر خطوة جديدة نحو المستقبل.



وأضاف الجبير في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تشرفت برئاسة وفد المملكة المشارك في مراسم التوقيع على اتفاق الخرطوم، ونقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد للقيادات السودانية وتأكيد المملكة على موقفها الراسخ في تحقيق كل ما يؤدي إلى أمان ونماء هذا البلد العزيز".



وتابع: "الاتفاق التاريخي الذي وقع أمس، يسطر بأيدي أبناء السودان العزيز تاريخًا لن ينسى، وما لمسته خلال هذه الزيارة يؤكد أن اتفاق الخرطوم سيكون بوابة عبور للمستقبل".



واستطرد الوزير السعودي قائلًا: "المملكة وقفت وستقف دومًا إلى جانب الشعب السوداني الشقيق ليحقق تطلعاته وليسود الأمن والاستقرار والوئام، في هذا البلد العزيز".



