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واتساب يواجه خللا جديدا على منصته.. تفاصيل

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:02 ص
واتساب
واتساب
آية جمعة
يواجه بعض مستخدمي النسخة بيتا من تطبيق واتساب حاليًا مشكلة في تحديثات الحالات النصية على التطبيق، وفقا لما ذكرة موقع WABetaInfo المتخصص في رصد كل التحديثات المتعلقة بتطبيق واتساب.

وتشير بعض تقارير المستخدمين إلى أنهم غير قادرين على رؤية تحديثات الحالات النصية كاملة.

وأثرت هذه المشكلة على مستخدمي النسخة التجريبية للتطبيق على نظام iOS للإصدار 2.19.80.

وعلاوة على ذلك، أكد بعض مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" أيضًا أن هذا الخطأ موجود في إصدار التطبيق على "أندرويد" أيضًا.

ويعتبر "واتساب" أحد أكثر تطبيقات الدردشة شعبية في جميع أنحاء العالم، كما تعمل الشركة المالكة بنشاط لتحسين ميزاتها الحالية.



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