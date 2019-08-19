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حوادث

حبس نجل الإخواني سعد الحسيني 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:39 م
سعد الحسيني عضو مكتب
سعد الحسيني عضو مكتب الارشاد بجماعة الإخوان الإرهابية
محمد عبدالله
قررت النيابة العامة، تجديد حبس أحمد سعد، نجل سعد الحسيني عضو مكتب الارشاد بجماعة الإخوان الإرهابية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

ووجهت النيابة، للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان.

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