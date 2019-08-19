استمرار فحص ديدان شاطئ الدخيلة بالإسكندرية لمعرفة أسباب ظهورها

قال الدكتور أحمد النمر، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، إن اللجنة المشكلة لفحص مشكلة ظهور الديدان بشاطئ الدخيلة غربي الإسكندرية ستنتهي من عملها يوم الأربعاء المقبل.



وظهرت مؤخرا كميات كبيرة من الديدان، على رمال شاطئ الدخيلة العام، سببت بدورها حالة من الذعر لمرتاديه، علاوة على ظهور أسماك نافقة في مياه البحر.



وبحسب بيان، الاثنين، بدأت لجنة مكونة من 6 جهات وهي كل من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والمعهد القومي لعلوم البحار لجنة تضم جهاز شئون البيئة، وإدارة شئون البيئة بالمحافظة، ومعامل شركة الصرف الصحي، ومديرية الشئون الصحية، التحقيق في واقعة ظهور ديدان على الشاطئ.



وذكر "النمر" أن لجنة تضم المعهد القومي لعلوم البحار قد أخذت عينات اليوم من الشاطئ لمعرفة نوع الديدان وأسباب ظهورها ونوع الملوثات الموجودة بالشاطئ.