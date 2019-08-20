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حوادث

أقنعت الضحايا بشراء سيارات من الجمارك واستولت على 4 ملايين جنيه.. حبس مستريحة المنوفية 4 أيام

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:17 م
ضبط متهم
ضبط متهم
محمد امين
أمرت نيابة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم، الثلاثاء، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاستيلائها على 4 ملايين جنيه من الأهالي بحجة شراء سيارات من الخارج.

وكانت البلاغات بمركز السادات تعددت من بعض المواطنين بتعرضهم للنصب من إحدى السيدات واستيلائها على أموال منهم بزعم ثمن سيارات رخيصة الثمن وارد أوروبا.

وعلى الفور قرر اللواء محمد ناجى أباظة، مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد شوقي كوينة، رئيس مباحث الأموال العامة بالمنوفية، الذى تمكن من القبض على المتهمة "رباب. ع. ح"، مقيمة مدينة السادات محافظة المنوفية.

وتبين تحصيلها مبالغ من "طارق. ف. م"، حاصل على دبلوم زراعة، مقيم مركز بدر البحيرة محضر 3/254 أحوال الأموال العامة بالنصب عليه بمبلغ 51000 ألف جنيه، و"إسلام. ج. س" بالمعاش، مقيم بمركز السادات محضر رقم 3/261 ج الأموال العامة بالنصب عليه بمبلغ 150000 ألف جنيه، و"محمد. ح. ا"، سائق، مقيم بالسادات، المنصوب عليه بمبلغ 50000 ألف جنيه، و"إبراهيم. م. م"، مقيم كوم حمادة بحيرة، والمنصوب عليه بمبلغ 180 ألف جنيه، وذلك بعد إقناعها للضحايا بشراء سيارات من مزادات مصلحة الجمارك رخيصة الثمن أقل من سعرها الأصلى تقفيل أوروبي، وكان مجمل المبالغ المتحصل عليها منهم حوالى 4 ملايين جنيه.

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