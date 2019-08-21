سوسن بدر تكشف عن دور رجاء الجداوي في تعليمها فنون الإتيكيت

تحدثت الفنانة سوسن بدر، عن الكواليس الجميلة التي عايشتها في أثناء تصوير مسلسل حدائق القبة؛ وكيف كان يتعامل الممثل أحمد السعدني مع زملائه العمل، سواء منى زكي أو دينا الشربيني أو رانيا يوسف.





وأضافت سوسن بدر، خلال حلقة برنامج «صاحبة السعادة»؛ الذي تقدمه « إسعاد يونس»؛ أن علاقة فريق مسلسل حدائق القبة خلف الكاميرا كانت في منتهي المرح؛ لدرجة أنه تم اعادة عدد من المشاهد بسبب الضحك.





وتحدثت سوسن بدر، عن عملها في الأزياء في أتيلية، مشيرة إلى أن التي اختبرتها قبل الالتحاق بالعمل، الفنانة رجاء الجداوي.



