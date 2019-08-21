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سوسن بدر تكشف عن دور رجاء الجداوي في تعليمها فنون الإتيكيت

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:55 ص
سوسن بدر
سوسن بدر
عبد الخالق صلاح
تحدثت الفنانة سوسن بدر، عن الكواليس الجميلة التي عايشتها في أثناء تصوير مسلسل حدائق القبة؛ وكيف كان يتعامل الممثل أحمد السعدني مع زملائه العمل، سواء منى زكي أو دينا الشربيني أو رانيا يوسف. 

وأضافت سوسن بدر، خلال حلقة برنامج «صاحبة السعادة»؛ الذي تقدمه « إسعاد يونس»؛ أن علاقة فريق مسلسل حدائق القبة خلف الكاميرا كانت في منتهي المرح؛ لدرجة أنه تم اعادة عدد من المشاهد بسبب الضحك. 

وتحدثت سوسن بدر، عن عملها في الأزياء في أتيلية، مشيرة إلى أن التي اختبرتها قبل الالتحاق بالعمل، الفنانة رجاء الجداوي.

وأكدت سوسن بدر، أنها كانت نحيفة جدا، وكان العمل في عرض الازياء مناسب جدا لها، مشيرة غلى أنها مدينة للفنانة رجاء الجداوي لانها علمتها كيف تأكل وتشرب وتجلس وفنون الإتيكيت. 

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