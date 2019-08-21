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فن

شاهد .. محمد رمضان يشعل إنستجرام في أحدث ظهور

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:54 م
صدى البلد
رنا اشرف
نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام في احدث ظهور له.

وكتب محمد رمضان معلقا على الصورة #ثقة_في_الله_نجاح.

وجاءت أبرز التعليقات على صورة محمد رمضان بالإعجاب كالتالي:

أسطورة بجد مش هزار

الاسطورة

مشاءالله تبارك الله عليك اخلاق. إنشاء الله توصل للعالمية قريبا

ربنا معاك يا حبيبي

نمبروونننن

جدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية وافقت على منح التصاريح الخاصة بحفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي يوم الجمعة المقبل 23 أغسطس، بصفته عضوا بنقابة المهن التمثيلية بعد أن تلقت النقابة خطابا بالموافقة من الدكتور أشرف زكي.

في الوقت نفسه تعهد محمد رمضان بالظهور على المسرح بالشكل اللائق بما لا يتعارض مع قواعد النظام العام.

يذكر أن رمضان من حقه إحياء حفل غنائي بعد الحصول على تصريح نقابة المهن الموسيقية بصفته عضوا عاملا في إحدى النقابات الفنية وتحصيل الرسم النسبي المقرر قانونا.
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☀️🌎 #ثقة_في_الله_نجاح

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