بعد وفاته اليوم .. شاهد .. ملخص ما قدمه الغاني أجوجو مع الزمالك

توفى مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك السابق جونيور أجوجو اليوم، الخميس، عن عمر ناهز 40 عاما إثر معاناته من جلطة دماغية.



وقالت تقارير صحفية غانية إن أجوجو تعرض لجلطة دماغية أصابته بـ عجز عن الحديث بصورة طبيعية منذ عام 2014 الماضي.



وتجدر الإشارة إلى أن أجوجو مثل منتخب غانا في كأس الأمم الأفريقية 2008، لينضم بعدها إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية.



وكان انتقال اجوجو إلى الزمالك حديث مصر حينها فى ظل المستوى المميز الذى قدمه مع منتخب بلاده بمنافسات الأمم الإفريقية ونجاحه فى خطف الأنظار إليه .



نرصد لكم أبرز ما قدمه أجوجو فى مشواره مع الزمالك .. " فيديو ".





