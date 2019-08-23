الزمالك يتسلم مليونا و5 آلاف دولار مكافأة من الـ كاف.. تفاصيل

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تسلم مجلس الأبيض ما يقرب من مليون و5 آلاف دولار من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مكافأة التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية الماضية التى توج بها الفريق الأبيض لأول مرة عقب الفوز على نهضة بركان المغربى.



وقام الاتحاد الأفريقى بتحويل قيمة المكافأة إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم الذى قام بدوره بتسليمها إلى نادى الزمالك الذى كان من المفترض أن يحصل عليها بعد شهر على أقصى تقدير من التتويج باللقب قبل أن تتأخر المكافأة نتيجة انشغال الـ كاف فى الأمور المختلفة بالمرحلة الماضية.



ويعد المليون و5 آلاف دولار الذى تسلمهم مسئولو نادى الزمالك بعد الخصومات المستحقة للاتحاد الأفريقى من نسبة تذاكر المباريات وخلافه من الأمور الإدارية، سيرسل الكاف تقريرا مفصلا لمجلس إدارة نادى الزمالك حول ما تم خصمه من المكافأة.