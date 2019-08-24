التعليم: مناهج جديد بجميع الصفوف الدراسية بحلول 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه مع حلول عام 2021 ستمتلك الوزارة مناهج جديدة لجميع الصفوف الدراسية المختلفة، حيث يتم بناء مناهج جديدة لــ 10 سنوات دراسية.



وقالت وزارة التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن الوزارة لديها تعليمات رئاسية توصي بأن يتم الإسراع فى بناء هذه المناهج بشكل سنوى.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال المؤتمر الصحفى، أنه سيتم النظر فى إعادة بناء التاريخ المصرى.



جدير بالذكر أنه يتم الآن عقد مؤتمرا صحفيا في ديوان عام وزارة التربية والتعليم للاعلان عن مستجدات نظام التعليم الجديد بحضور لفيف من قيادات وزارة التربية والتعليم ونواب البرلمان.