ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة العالمية تنشر تجربة مصر في علاج فيروس سي عالميا .. تفاصيل

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:30 م
مباردة 100 مليون
مباردة 100 مليون صحة
هاني حسين
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن زيارة مدير منظمة الصحة العالمية إلى مصر تعني الكثير وهي وسام على صدورنا، مضيفا:" مدير المنظمة أكد أن مبادرة 100 مليون صفحة هي أكبر مبادرة تنفذها دولة بمفردها".

وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مدير المنظمة العالمية توجه بالشكر إلى الرئيس السيسي على التزام مصر والقيادة السياسية بتنفيذ المبادرات الصحية ونجاحها بشكل باهر.

وتابع خادل مجاهد:" منظمة الصحة العالمية تعتبر جهة مستقبلة تراقب المبادرات الرئاسية المنفذة على أرض مصر وتراقب المستلزمات التي يتم استخدامها في العلاج والمسح الطبي والطريقة العملية التي يتم العمل بها".

وأكمل خالد مجاهد:" مدير منظمة الصحة العالمية سلم الرئيس السيسي تقرير يؤكد أن منظمة الصحة العالمية ابعت مبادرة 100 مليون صحة والكشف عن فيروس سي ويؤكد أن مصر نفذت مبادرة 100 مليون صحة بطريقة علمية وبها توصية بنشر تجربة مصر الرائدة في علاج فيروس سي في كل دول العالم للاستفادة بها وأنها أصبحت نموذجا يحتذى به".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير الصحة العالمية: 100 مليون صحة أكبر مبادرة تنفذها دولة بمفردها في العالم

بمناسبة زيارته الأولى لمصر .. 5 معلومات عن مدير عام منظمة الصحة العالمية

مدير الصحة العالمية: مصر ستقدم خبراتها في مبادرة 100 مليون صحة إلى العالم

ترشيحاتنا

شهد مراجيح تثير الجدل بعد ظهورها فى أولاد رزق بـ قوامها الرشيق ..صور

أحمد موسى: لن يصدر بيان ختامي عن قمة السبع لهذا السبب.. فيديو

عريس يا بوي.. فتاة تختطف خطيبها لإجباره على الزواج منها بقنا

شيرين رضا تكشف عن كارثة بيئية على طريق أهرامات أبو صير

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد

مدرب منتخب مصر.. انحصار المنافسة بين 6 مدربين لـ اختيار المدير الفني الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد

عروسة عندها 20 سنة.. الجمهور يتغزل في رجاء الجداوي.. صور

بـ الحملات والوردة الحمراء.. ياسمين الخطيب في أحدث جلسة تصوير