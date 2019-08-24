الصحة العالمية تنشر تجربة مصر في علاج فيروس سي عالميا .. تفاصيل

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن زيارة مدير منظمة الصحة العالمية إلى مصر تعني الكثير وهي وسام على صدورنا، مضيفا:" مدير المنظمة أكد أن مبادرة 100 مليون صفحة هي أكبر مبادرة تنفذها دولة بمفردها".



وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مدير المنظمة العالمية توجه بالشكر إلى الرئيس السيسي على التزام مصر والقيادة السياسية بتنفيذ المبادرات الصحية ونجاحها بشكل باهر.



وتابع خادل مجاهد:" منظمة الصحة العالمية تعتبر جهة مستقبلة تراقب المبادرات الرئاسية المنفذة على أرض مصر وتراقب المستلزمات التي يتم استخدامها في العلاج والمسح الطبي والطريقة العملية التي يتم العمل بها".



وأكمل خالد مجاهد:" مدير منظمة الصحة العالمية سلم الرئيس السيسي تقرير يؤكد أن منظمة الصحة العالمية ابعت مبادرة 100 مليون صحة والكشف عن فيروس سي ويؤكد أن مصر نفذت مبادرة 100 مليون صحة بطريقة علمية وبها توصية بنشر تجربة مصر الرائدة في علاج فيروس سي في كل دول العالم للاستفادة بها وأنها أصبحت نموذجا يحتذى به".

