ديلى ميل البريطانية: احترس الموت ينتظرك أمام المنزل .. فيديو وصور

نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو مرعبا يظهر لحظة تعرض شاب لهجوم مخيف من أفعى سامة، كانت تختبئ أمام باب المنزل مباشرةً.



تعود التفاصيل عندما قرر برايس راسيل البالغ من العمر 19 عامًا، الخروج من المنزل في منطقة نوركو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد ظهر الأمس.



ولم ينتبه برايس للأفعى السامة التى كانت مختبئة أسفل كرسي بجوار باب المنزل، وباغتته بلدغة قاتلة جعلته يقفز في الهواء من شدة الألم.



ولحسن الحظ، أن والدة راسيل وشقيقته تعملان بالتمريض، وساعداه كثيرًا قبل وصول المسعفين، بينما نجحت شقيقته فى قتل الأفعى، ونجا الشاب من الموت بأعجوبة.



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https://www.dailymail.co.uk/news/article-7386527/Shocking-moment-teenager-bitten-rattlesnake-lurking-outside-California-home.html