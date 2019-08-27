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رياضة

نورتني يا هيما.. هاني حتحوت ينشر صورة له بصحبة إبراهيم سعيد

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:04 ص
القسم الميدانى
نشر الاعلامى هانى حتحوت صورة تجمعه مع إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق من خلال حسابه الشخصى على " انستجرام "

وعلق هاني حتحوت على الصورة :قائلا " نورتني يا هيما #إبراهيم_سعيد_في_الماتش ".

وتفاعل عدد كبير من الجماهير مع صورة هاني حتحوت وإبراهيم سعيد، وجاءت التعليقات كالاتى :

حلقة كانت حلوى ياهانى تسلم -- منورين

ولعب إبراهيم سعيد لناديي الأهلي والزمالك وتألق مع منتخب مصر خاصة في كأس الأمم الأفريقية 2006، وكان سدًا منيعًا أمام المنافسين.

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