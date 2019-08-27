نورتني يا هيما.. هاني حتحوت ينشر صورة له بصحبة إبراهيم سعيد

نشر الاعلامى هانى حتحوت صورة تجمعه مع إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق من خلال حسابه الشخصى على " انستجرام "وعلق هاني حتحوت على الصورة :قائلا " نورتني يا هيما #إبراهيم_سعيد_في_الماتش ".وتفاعل عدد كبير من الجماهير مع صورة هاني حتحوت وإبراهيم سعيد، وجاءت التعليقات كالاتى :حلقة كانت حلوى ياهانى تسلم -- منورينولعب إبراهيم سعيد لناديي الأهلي والزمالك وتألق مع منتخب مصر خاصة في كأس الأمم الأفريقية 2006، وكان سدًا منيعًا أمام المنافسين.