أماكن شاغرة في جامعة نيو جيزة بكلية الاقتصاد والسياسة.. تعرف عليها

أعلنت جامعة نيو جيزة، عن توفر أماكن شاغرة للالتحاق بكلية الاقتصاد والسياسة بالتعاون الاكاديمي مع جامعة Kings’ College London والمصنفة ضمن افضل 30 جامعة علي مستوي العالم، حيث تقبل الكلية الجديدة طلبات الالتحاق الان من خلال الموقع الالكتروني للجامعة ومن خلال زيارات الحرم الجامعي المفتوحة للزوار علي مدار الاسبوع.



وقالت الجامعة في بيان لها اليوم، إن اتفاقية التعاون الأكاديمي مع King's College London تهدف إلى تطوير الدراسة لكلية الاقتصاد والسياسة لتتوافق مع المعايير الدولية، ومن خلالها تلتزم King's College London بتوفير الدعم العلمي والأكاديمي لجامعة نيو جيزة علاوة علي التعاون بين أطقم التدريس في الجامعتين في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتنظيم وإدارة برنامج الاقتصاد والسياسة الجديد بجامعة نيو جيزة.



وتطمح الجامعة إلى أن تصبح الكلية الجديدة مؤسسة تعليمية رائدة في الاقتصاد والسياسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تهدف الكلية إلى إعداد خريجيها، سواء الاقتصاديين أو العلماء السياسيين، لمواجهة التغيرات الدولية المستمرة، وأن يكونوا فاعلين سياسيين نشطين وقادة علي مستوي رفيع، وتنبع هذه الرؤية من الإيمان بأن الخلفية التعليمية الصلبة والإدارة الجيدة للمهارات الشخصية والأدوات التحليلية، فضلًا عن التفاعل المستمر مع الخبراء والمهنيين، من خلال الأنشطة اللامنهجية، كلها ذات أهمية كبيرة في تشكيل جيل ناجح.



وتسعى كلية الاقتصاد والسياسة في جامعة نيو جيزة إلى تطوير العملية التعليمية في مجالات الاقتصاد والسياسة بما يتماشى مع التغيرات المتعاقبة في هذه المجالات على الصعيدين المحلي والعالمي. لاسيما السعى إلى زيادة مستوى التدريب العملي لطلاب المدرسة لتمكينهم من الحصول على أفضل فرص العمل على الصعيدين المحلي والدولي وخلق جيل من الطلاب الذين يتمتعون بالطاقة والموهبة والقدرة على التفكير النقدي وإيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والسياسية والثقافية.