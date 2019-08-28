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السيسي للتيكاد: أسواق إفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مهيئة وأيادينا ممدودة وأرضنا غنية بالفرص

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:18 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كـريـم الـخـطـيـب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أسواق إفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مهيئة وأيادينا ممدودة للتعاون وأرضينا غنية بالفرص والثورات.


وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام قمة التيكاد اليوم،مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا.

وأكد الرئيس عبد الفتاح الرئيس السيسي أمام قمة التيكاد، أنه مع التزام إفريقيا بحماية كوكبنا وفقا لاتفاق المناخ فإنها تدعو دول العالم المتقدم إلى الالتزام بتعهداتها.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد عن تقديره لرئيس الوزراء الياباني والشعب الياباني.

وقدم الرئيس السيسي بالشكر للشركاء المنظمين علي الإعداد الموضوعي المتميز لقمة التيكاد.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يمكنني اليوم التأكيد على أن شراكتنا في إطار التيكاد حققت قدرا كبيرا من الإنجازات.

ودعا الرئيس السيسي الي تكثيف التعاون العلمي والتنموي مع التيكاد للاستفادة من قدرات القارة الافريقية.


وتشارك فى القمة السابعة للتيكاد بصفتها رئيس الاتحاد الافريقى وعضوًا فاعلا على الساحة الافريقية، وخاصة فى ظل رئاستها للاتحاد الافريقى وجهودها الرامية إلى تدعيم التكامل الافريقى فى مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا، وتحسين بيئة الاستثمار.

وتعقد قمة التيكاد السابعة تحت رئاسة مشتركة للرئيس السيسى ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، حيث أن اليابان مهتمة بتعزيز التعاون الثلاثي مع القارة الإفريقية.

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