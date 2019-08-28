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منوعات

مذيعة شهيرة تبكى على الهواء بسبب زميلها .. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:56 م
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو مؤثر، يظهر لحظة اعتذار مذيعة لزميلها على الهواء، حيث انهمرت دموعها، بعدما وصفته سابقًا بالغوريلا بسبب لون بشرته الداكن.

تعود التفاصيل عندما تنمرت المذيعة أليكس هوسدن بقناة "كوكو 5" تاتى تبث من أوكلاهوما سيتي، على زميلها ونعته بالغوريلا أثناء عرض تقرير عن صغير الغوريلا بحديقة حيوانات محلية.

جاء ذلك عندما اقترب صغير الغوريلا من الكاميرا، فمازحت هودسن زميلها هاكيت وقالتله : "القرد يشبهك إلى حد ما"، إلا أن المزحة كانت قاسية لدرجة أنها تعرضت للهجوم على منصات التواصل الإجتماعى.

وقررت المذيعة الإعتذار من زميلها، حيث قبل الأخير الإعتذار بالرغم من تصريحه أن هذه المزحة جرحته وسببت له ألمًا داخليًا.

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