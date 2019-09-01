تقام اليوم، الأحد، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، في دور الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.



ويستعرض صدى البلد مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:



كأس مصر:



الزمالك - الاتحاد، الثامنة مساء، عبر قناتي أون سبورت ونايل سبورت.



الدوري الإنجليزي:



إيفرتون - وولفرهامبتون، الثالثة عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 2.



آرسنال - توتنهام، الخامسة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.



الدوري الإسباني:



فالنسيا - ريال مايوركا، الخامسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.



إسبانيول - غرناطة، السابعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.



أتلتيكو مدريد - إيبار، السابعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.



ريال مدريد - فياريال، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.



الدوري الإيطالي:



لاتسيو - روما، السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.



أتلانتا - تورينو، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.



ليتشي - فيرونا، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 10.



أدوينيزي - بارما، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة يس إن سبورت 13.



جنوى - فيورنتينا، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5.



كالياري - إنتر ميلان - التاسعة إلا ربع، عبر قناة بي إن سبورت 4 .



ساسولو - سامبدوريا، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 7.



الدروي الألماني:



فيردر بريمن - أوجسبورج، الثالثة والنصف عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 5.



فرانكفورت - دوسلدورف، السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5.



الدوري الفرنسي:



رين - نيس، الثالثة عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 1.



ستاد ريمس - رين، الثالثة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.



ستراسبورج - موناكو، الخامسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.



مارسليا - سانت إيتيان، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.