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رياضة

إنتر ميلان يفوز على كالياري 2ـ1 في الدوري الإيطالي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:46 ص
انتر ميلان
انتر ميلان
أ ش أ
حقق فريق إنتر ميلان انتصارا ثمينا على مضيفه كالياري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد بملعب سانت إيليا في ختام الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدفي إنتر كلا من لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 27، ولوكاكو في الدقيقة 72 من ضربة جزاء، بينما أحرز هدف كالياري الوحيد اللاعب جواو بيديو جلفاو في الدقيقة 50.

ورفع الفوز رصيد إنتر ميلان إلى 6 نقاط ليتصدر ترتيب جدول الدوري بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني وتورينو صاحب المركز الثالث، واستمر كالياري بدون رصيد من النقاط.

وفي مباريات أخرى أقيمت في نفس الجولة، فاز بارما على مضيفه أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصبح رصيد بارما 3 نقاط، وتجمد رصيد أودينيزي عند نفس الرصيد.

وفاز ساسولو على ضيفه سامبدوريا 4ـ1، ليصبح رصيد ساسولو ثلاث نقاط، ويستمر سامبدوريا بدون رصيد من النقاط، وحقق تورينو انتصارا مثيرا على مضيفه اتالانتا 3ـ2، ليصبح رصيد تورينو 6 نقاط ليتقاسم الصدارة مع فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان، بينما تجمد رصيد اتالانتا عند 3 نقاط.

وفاز جنوى على ضيفه فيورنتينا بهدفين مقابل هدف، ليصبح رصيد جنوى 4 نقاط، ويستمر فيورنتينا بدون أي رصيد من النقاط، وحقق هيلاس فيرونا الفوز على مضيفه ليتشي بهدف نظيف، ليصبح رصيده 4 نقاط، ويستمر ليتشي بدون أي رصيد من النقاط.

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