موجز الرياضة..عمرو زكي يطمئن الجمهور بفيديو مع أحمد حسن والاتحاد المصري لكرة القدم يحدد موعد نهائي كأس مصر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي:





طمأن الكابتن أحمد حسن الجمهور على صحة صديقه لاعب المنتخب المصري السابق عمرو زكي بعد تعرضه لحادث مروع بسيارته بطريق مطروح إسكندرية الساحلي.

أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء أمس ، الإثنين، على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون المكون من "ديفيد سيزا، المدرب العام، وسامي قمصان، المدرب المساعد، وتوماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية، ويانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى".





دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #حسام_حسن ؛ بعد إعلان اتحاد الكرة، القائمة النهائية للمدربين المرشحين لتدريب المنتخب المصري، وهم "حسن شحاتة، وحسام حسن، وحسام البدرى، وإيهاب جلال، وأحمد حسام ميدو"، ومن المقرر أن يتم إعلان اسم المدرب خلال أيام.













تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على منافسه بتروجيت بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت فى إطار نصف نهائي كأس مصر موسم 2018-2019، ليواجه الزمالك رسميا فى النهائي.













حقق نادي بيراميدز فوزا نظيفا على منافسه نادي بتروجت بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم " الاثنين "، باستاد بتروسبورت في إطار الدور النصف النهائي لبطولة كأس مصر ليتأهل نادي بيراميدز إلى نهائي كأس بمواجهة نادي الزمالك.









قال مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق، إن قدوم رينيه فايلر مدرب الأحمر الجديد لن يغير شيئا.





وضعت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، سقف لرواتب الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.





أعلن المستشار السعودي، تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا، عن شروط المسابقة الجديدة الخاصة به.









تحمل الأيام القادمة ، الاعلان عن اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ، بعد العديد من الترشيحات التي تضمنت اسماء لها قيمتها الفنية والادارية.





تلقى الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر ضربة قوية في أول أيامه خلال مران الفريق بالوقت الحالي باستاد مختار التتش.





أكد طارق يحيي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن الصربي ميتشو المدير الفني الحالي للقلعة البيضاء يمتلك قدرات فنية على أعلى مستوى .