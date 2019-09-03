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فن

هيدي كرم عن خالد جلال : صانع النجوم

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:25 م
هيدي كرم
هيدي كرم
شيرى نبيل
نشرت الفنانة هيدي كرم صورة من كواليس برنامجها" كلام ستات "تجمعها بالمخرج خالد جلال عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "هيدي" في الصورة بصحبة الفنانة نهال عنبر، والمذيعة شيريهان أبو الحسن، والمخرج خالد جلال.

وعلقت: "كان ليا شرف كبير لي أنا شخصيا وجودي معاك في البرنامج، خالد جلال هذا الرجل عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معاني، يا صانع النجوم يا محترم يا فنان في زمن ندرت فيه هذه الصفات".

ويواصل المخرج خالد جلال عرض أحدث مسرحياته "سينما مصر"، في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، ويشارك في العرض عدد من نجوم الشباب أبرزهم غادة طلعت، أحمد فوزي، مروة عيد.
هيدي كرم عن خالد جلال : صانع النجوم

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