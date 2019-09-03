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سيارات

سوق السيارات المستعملة.. سعر BYD F3 بعد التخفيضات.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:14 م
صدى البلد
كريم عاطف
تشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، لاسيما بعد انخفاض الأسعار الذي تشهده سوق السيارات الجديدة في مصر.

ونستعرض في السطور التالية أسعار السيارة BYD F3 موديل 2013 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.

اسعار السيارة BYD F3 موديل 2013 المستعملة في مصر

جذبت السيارة BYD F3 موديل 2013 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.

وتنوعت أسعار السيارات في مصر وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

أسعار السيارات المستعملة في مصر

ويتراوح سعر السيارة BYD F3 موديل 2013 والقريبة منها بين 130 و 150 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق السيارة BYD F3 موديل 2013 في سوق السيارات المصرية.

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