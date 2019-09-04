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الأعلى للإعلام يحقق مع قناة الحدث اليوم في جرائم إعلامية الأحد المقبل

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:01 م
قناة الحدث اليوم
قناة الحدث اليوم
عبدالوكيل ابوالقاسم
يفتح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يوم الأحد المقبل التحقيق في الشكاوى العديدة المقدمة ضد قناة الحدث اليوم وتشمل مخالفات جسيمة من بينها بيع الهواء وتأجير الوقت وشكاوى أخرى .

وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس في تصريحات لمحرري المجلس، عقب انتهاء الاجتماع إن الممثل القانوني للقناة سوف يمثل في جلسة تحقيق تتناول المخالفات الخاصة بجرائم إعلامية ارتكبتها البرامج المختلفة.

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