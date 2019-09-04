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حوادث

انهيار منزل من 3 طوابق في أسيوط .. تفاصيل

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:08 م
انهيار عقار
انهيار عقار
إيهاب عمر
انهار مساء اليوم الأربعاء، منزل مكون من 3 طوابق بقرية جزيرة الأكراد التابعة لمركز الفتح في أسيوط دون خسائر بشرية وجار حصر التلفيات.

 
تلقي اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من أهالى عزبة العمدة التابعة لقرية جزيرة الأكراد بمركز الفتح يفيد بانهيار لمنزل مكون من 3 طوابق.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتبين انهيار دون حدوث إصابات أو وفيات وأن المنزل ملك "سيد . م . ش" وجار حصر التلفيات.
 وتواصل قوات الدفاع المدني والإنقاذ السريع رفع الأنقاض للبحث وجود أشخاص قد يكونوا مروا لحظة الانهيار، وتحرر محضر بالواقعة.

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