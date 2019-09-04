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أخبار العالم

روحاني يتحدى ويعلن تفاصيل وموعد تنفيذ إيران الخطوة النووية الأهم

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:52 م
حسن روحاني
حسن روحاني
حسام رضوان
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران ستتخذ الخطوة الثالثة في إطار تنصلها من بعض بنود الاتفاق النووي مع القوى العالمية لعام 2015.

وقال روحاني في خطاب متلفز إن إيران ستبدأ في تنفيذ الخطوة الثالثة ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

وأضاف أن الخطوة الثالثة ستشمل تطور اجهزة الطرد المركزي وإنتاج ما تحتاجه البلاد لتخصيب اليورانيوم.

وأشار إلى أن الخطوة الثالثة تشمل أيضا إزالة جميع القيود المفروضة على البحث والتطوير في المجال النووي.

واكد روحاني أن تلك الخطوات ستكون في إطار قوانين وتعليمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان روحاني قد وصف هذهالخطوة بانها الأهم التي تتخذها إيران.

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